طارق شوقي: نتائج الثانوية العامة ليست «الكيرفي الطبيعي» لأي دولة





ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة لهذا العام، 81.5%، وهي قريبة من السنة الماضية، وهذا المستوى يعود إلى طريقة التقييم، مردفا أن الأوائل دائما متفوقون ونوابغ بغض النظر عن النظام التعليمي.وأشار "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع بين 95% و100% قدر بـ18% أي خُمس الدفعة، وعددهم يصل لنحو 120 ألف طالب مما يمثل ضغطا على كليات القمة.وأضاف: "هذا ليس الكيرفي الطبيعي في أي دولة لتوزيع الدرجات، لكن طريقة التقييم أنتجت هذا الشكل، ولما غيرناها في أولى وثانية ثانوي توزيع الدرجات كان متناسبا مع المرجعية العالمية".ونوه بأن 50% من الطلبة حصلوا على درجات من 85% لـ100%، أي قرابة الـ300 ألف طالب.وعقب: "هدفنا نغير مستوى الامتحان المصري ليضارع القياس في العالم"، موضحا أن الطالب الحاصل على 95% يعادل 80% في دول أخرى، وبالتالي درجاته لا تعبر عن المهارة الحقيقية.واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020.