البابا تواضروس يعزي في ضحايا انفجار لبنان

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التعازي في ضحايا حادث الانفجار الذي وقع مساء اليوم، ببيروت عاصمة دولة لبنان.وقال قداسته في رسالة التعزية: "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت".وتابع: "نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين، ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم، وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء".