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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسنى يطرح ألبومه مع عودة الحفلات

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:42 م
تامر حسنى
تامر حسنى
محمد قدرى
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انتهى المغنى تامر حسنى، بداية الأسبوع الجارى، من تسجيل جميع أغنيات ألبومه الجديد الذى ينشغل به منذ أكثر من عام، واختار أكثر من ٢٠ أغنية سيطرحها جميعًا عند عودة الحفلات.
وكان من المقرر أن يطرح «تامر» ألبومه فى عيد الأضحى، لكنه أجّل الموعد بسبب انتشار فيروس كورونا، وآثر انتظار عودة الحفلات حتى وإن كانت العودة مشروطة بحضور عدد قليل من الجماهير، متوقعًا أن يكون الموعد منتصف سبتمبر المقبل، حال استقرار الأوضاع.

الألبوم الجديد يتعاون فيه مع أكبر عدد من صناع الموسيقى، مقارنة بألبوماته السابقة، على رأسهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد حسن راءول وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتامر على وتوما.

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