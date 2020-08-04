باريس عن انفجار بيروت: مستعدون لتقديم المساعدة إلى لبنان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن بلاده تقف إلى جانب لبنان ومستعدة لتقديم المساعدة لها عقب تفجيري بيروت الضخم، وفقا لقناة العربية السعودية.فيما قالت السفارة الأمريكية في بيروت على حسابها بموقع التدوينات الصغيرة تويتر، إنه بعد مشاهدة الانفجارات المروعة في الميناء مساء اليوم نتوجه بتعاطفنا للضحايا وأسرهم.من ناحية أخرى نوهت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن عشرات الإصابات ما زالت تصل للمشافي.