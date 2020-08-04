وزير التعليم: تعرضنا لهجوم شديد ودعم الرئيس سبب استمرارنا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفضل في إتمام الثانوية العامة في هذه الظروف يعود لفريق كبير داخل الوزارة والحكومة، ودعم كبير من قائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء.وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن إتمام امتحانات الثانوية العامة عمل جماعي، مردفا: "كنا نتعرض مباشرة لهجوم شديد، لكننا سعداء بالعمل الجماعي، والذي لم يكن سيتم لولا رؤية الدولة والرئيس، لما يجب أن تكون مصر عليه".وأردف: "هذا توجه الدولة، الرئيس يتحدث عن مجتمع يتعلم، ولولا دعمه ومساندته وتشجيعه، لم يكن لهذا أن يستمر، ولولا اقتناعه ورغبته أن مصر تبقى كبيرة قوي، وبيحاول يعمل كده في مجالات كثيرة، منها التعليم".