الحكومة تتكفل بـ51 طرفًا صناعيًا وجهازًا تعويضيًا لذوى الاحتياجات الخاصة

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التى أنجزتها لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، فى شهر يوليو ٢٠٢٠، فى الاستجابة لاستغاثات المواطنين الصحية، وذلك من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة فى تخفيف المعاناة عن الحالات التى تحتاج إلى تقديم الرعاية الطبية، معتبرًا أن ذلك من صميم عمل الحكومة.وأوضح «المصرى» أنه تم الرصد والاستجابة لأكثر من ٣٥٠ استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى ومكتب خدمة المواطنين.وتنوعت حالات الاستغاثات ما بين العمليات الجراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقرى والجلدية والحروق والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وجراحات العيون وزراعة القرنية والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية.وقال إن اللجنة تواصلت مع هذه الحالات جميعها، وتلقت التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، حيث صدر بخصوصها ٨٦ قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحى.وأضاف أنه تمت أيضًا الاستجابة لذوى الاحتياجات الخاصة والتكفل بتركيب الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتى بلغ عددها لشهر يوليو ٥١ طرفًا صناعيًا وجهازًا تعويضيًا.