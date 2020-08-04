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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«أوباما» يصدم جماهير الزمالك ويكشف مدة غيابه عن المباريات
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:57 م
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كشف يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مدة غيابه عن المستطيل الأخضر بعد إصابته في العضلة الأمامية.
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