شيخ الأزهر ناعيا ضحايا انفجار بيروت: «قلوبنا مع لبنان»
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:42 م
أميرة العنانيطباعة
نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا انفجاري بيروت.
وقال الإمام الأكبر في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان الشقيق، وندعو الله أن يشفي المصابين".
وأضاف فضيلته: "ندعو الله أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة، ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان".
وقال الإمام الأكبر في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان الشقيق، وندعو الله أن يشفي المصابين".
وأضاف فضيلته: "ندعو الله أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة، ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان".