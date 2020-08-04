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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الأزهر ناعيا ضحايا انفجار بيروت: «قلوبنا مع لبنان»

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:42 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أميرة العناني
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نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا انفجاري بيروت.

وقال الإمام الأكبر في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان الشقيق، وندعو الله أن يشفي المصابين".

وأضاف فضيلته: "ندعو الله أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة، ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان".

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