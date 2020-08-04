شيخ الأزهر ناعيا ضحايا انفجار بيروت: «قلوبنا مع لبنان»

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا انفجاري بيروت.وقال الإمام الأكبر في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان الشقيق، وندعو الله أن يشفي المصابين".وأضاف فضيلته: "ندعو الله أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة، ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان".