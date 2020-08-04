المطربة وجدان تحيي حفلًا غنائيًا.. الأربعاء

تستضيف ساقية الصاوي، المطربة وجدان، في حفل غنائي الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس، في تمام السابعة والنصف، بقاعة النهر.يذكر أن المطربة وجدان تحيي مشروع وردة بإعادة إحياء أغاني الفنانة الراحلة الكبيرة وردة بمجموعة من أشهر أغانيها لكبار الملحنين مثل بليغ حمدي ومحمد الموجي وسيد مكاوي وغيرهم.ومن المقرر أن تقدم المطربة وجدان باقة من أغاني الراحلة، أشهرها: بتونس بيك، ليالينا، حكايتي مع الزمان، قلبي سعيد، مالي، إسمعوني وغيرها.