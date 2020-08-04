إليسا تعليقًا على انفجار بيروت: «بيتي اتكسر ومقهورة على بلدي»

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على الانفجارات التي حدثت، اليوم الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية.وكتبت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «محروق قلبي من جوه ومقهورة على بلدى من اللي صار، أنا الحمد لله بخير وإن شاء لله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب ! بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم، الله يحمي لبنان».وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارا ضخما، اليوم، بسبب انفجار مخزن لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله.ووقع انفجار ضخم، اليوم الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتجت عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.