صور تظهر سقوط قتلى ومصابين في انفجار بيروت

تداول نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر وقوع مصابين وقتلى جراء انفجار وقع داخل ميناء بيروت.وأظهرت الصور سقوط الكثير من المصابين من بينهم حالات حرجة ووفيات جراء الانفجار، فيما قالت مصادر لبنانية إن الحادث خلف 6 قتلى على الأقل.من ناحيته، أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في وقت سابق اليوم، أن حجم الأضرار الناجمة عن انفجار بيروت، كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا.وقع انفجار ضخم، منذ قليل، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.