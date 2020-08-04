بعد انفجار بيروت.. سياسي لبناني: المواطن لا يثق في السلطة الحاكمة

قال شادي نشابة، السياسي اللبناني، إنه في أولي لحظات الانفجار بمرفأ بيروت كنا نعتقد أنه قصف إسرائيلي أو محاولة اغتيال.وأضاف خلال اتصال هاتفي لـ نشرة أخبار TeN، أن حجم الدمار يشير لانفجار أسلحة وذخائر وليست ألعابا نارية، وهذا سيزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية.وأردف أن المواطن اللبناني لا يثق في السلطة الحاكمة، وسيتبين خلال الأيام القادمة حقيقة الانفجار.وكان المحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم، قال لـ"تن"، إن التصريحات الرسمية تقول إن الانفجار وقع في مستودع ألعاب نارية، لكنه لا يرى أن الألعاب النارية تؤدي لهذا الدمار، مشيرا إلى أن شهود عيان سمعوا دوي انفجارين، مع أصوات طائرات حربية.ورجح عاكوم أن يكون الانفجار نتيجة استهداف إسرائيلي لمستودع أسلحة في منطقة القاعدة البحرية بمرفأ بيروت، وهو مستودع لحزب الله.ووقع انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.