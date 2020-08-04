الثانى على المكفوفين بالثانوية: «مستقبلي في الرياضة»

أعرب الطالب محمد محمد الجمال، بمعهد النور للمكفوفين بطنطا، عن سعادته البالغة لحصوله على المركز الثانى فى الثانوية العامة على مستوى محافظة الغربية بمجموع ٣٦٠ درجة.وقال الطالب محمد الجمال، ابن مدينة المحلة، إنه لم يتوقع حصوله على المركز الثانى فى الثانوية العامة للمكفوفين، وعلم بالنتيجة من أحد أصدقائه وحينها بكى من الصدمة وظل يردد "الحمد لله"، لافتا إلى أنه كان حصل على المركز الأول فى المرحلة الابتدائية، والمركز الثالث فى المرحلة الإعدادية، كما حصل على شهادات تقدير من مدرسيه.وأضاف أنه بالإضافة إلى تفوقه الدراسى شارك مع المنتخب القومي لرفع الأثقال وحصل على المركز الثانى فى بطولة الناشئين التابعة للاتحاد المصرى لرياضيات المكفوفين، وتم تكريمه بالسابق من محافظ الغربية، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة لم تكن عائقا أمامه للتفوق، بل ساهمت فى تنظيم وقته للوصول إلى هدفه وهو التفوق فى الجانبين.وأوضح الطالب الثانى على الغربية أن أسرته رفضت وجود الإنترنت بالمنزل حفاظا على تركيزه فى المذاكرة، ولم يخطط للالتحاق بكلية معينة لكونه يرى مستقبلا أفضل فى الرياضة.من جانبه، هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020 على مستوى المحافظة بشعبها المختلفة العلمية والرياضية والأدبية، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.وحصدت محافظة الغربية هذا العام 3 مراكز على مستوى الجمهورية، وهى: المركز الأول للطالبة مريم محمود أحمد إسماعيل المركز الأول مكرر علمى علوم بمجموع 410 درجات إدارة السنطة التعليمية، والطالب أشرف أحمد أبوعريضة المركز الثالث مكرر علمى رياضة بمجموع 409.5 درجة إدارة بسيون التعليمية، والطالب عبدالعاطي سلطان عطية عيسى رحاب المركز الثالث مكرر علمي رياضة بمجموع 409.5 درجة إدارة كفر الزيات التعليمية.وقدم محافظ الغربية التهنئة لأولياء أمور الطلاب لما قدموه من جهود متواصلة على مدار العام وتهيئة المناخ المناسب والدعم والمساندة المستمرة لرعاية أبنائهم ليحققوا هذه المراكز المتقدمة، مشيدًا فى الوقت نفسه بدور مديرية التربية والتعليم والمعلمين وكافة الجهات التي ساهمت في إخراج ماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام الي بر الأمان.