فلسطين: محاكم الاحتلال الإسرائيلى تفتقر للشرعية القانونية

أدان قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين بإقامة مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومنح صلاحيات الإشراف على ذلك لما يسمى "مجلس التخطيط الإسرائيلي"، مؤكدا رفض هذا القرار الجائر جملة وتفصيلًا، حيث إن صلاحيات إدارة المسجد الإبراهيمي هي للأوقاف الفلسطينية ولبلدية خليل الرحمن فقط لا غير.وقال الهباش، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء: إن محاكم الاحتلال تفتقر إلى الشرعية القانونية، وهي إحدى أذرع الاحتلال التي تمعن في شرعنة سرقة أراضينا ومقدساتنا وتكبل حرية شعبنا، ولم تكن يومًا أبدًا عنوانًا للعدالة، بل كانت على الدوام ملاذًا للمجرمين والإرهابيين من المستوطنين وجنود الاحتلال الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا ومقدساته.وأضاف قاضي القضاة: أن هذا القرار الجائر بحق الحرم الإبراهيمي هو إمعان في العدوانية الإسرائيلية وإصرار على استفزاز مشاعر المسلمين، مضيفًا أن على دولة الاحتلال وقادتها تحمل عواقب الاستمرار في هذه العنجهية، وأن العدوان على مقدساتنا لن يكون بلا ثمن، محذرًا من أن الفلسطينيين مستعدون لأن يفعلوا أي شيء وكل شيء لحماية ديننا ومقدساتنا والدفاع عنها مهما كان الثمن مهما بلغت التضحيات.وطالب الهباش، المجتمع الدولي وخاصة منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بالتدخل ووقف العدوان الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف، خاصة أن هذه المؤسسة قد أصدرت قرارًا دوليًا أكدت فيه أن المسجد الإبراهيمي هو تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه، مطالبًا في ذات الوقت منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بالتحرك العاجل والفوري لوقف هذا العدوان وممارسة سياسة المصالح مع الدول الكبرى، للضغط على دولة الاحتلال للجم عدوانها والتراجع عنه قبل فوات الأوان.