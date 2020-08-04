استرداد 33 فدانًا من أراضى الدولة بالفيوم

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا، برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، حملاتها المكثفة لاسترداد حق الشعب من الأراضى وأملاك الدولة، بتنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عادل صالح مساعد مدير الأمن، وبحضور العميد أسامة أبوالليل مأمور مركز شرطة إطسا، ومحمد شعبان رئيس الوحدة المحلية بأبوجندير ومسئولى الأملاك.وأعلن رئيس مركز ومدينة إطسا، عن نجاح الحملة في استرداد ٣٣ فدانا و١٧ قيراطا من أراضى أملاك الدولة الزراعية، بتنفيذ ١٤ قرار إزالة بناحية أبوديهوم وأبو عويس بأبوجندير، لافتا إلى التصدي والتعامل بكل حسم مع أي تعديات خلال تلك حملات، مشيرًا إلى أن الموجة الـ 16 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.وأكد أنه لا تهاون مع المتعدين وسيتم تطبيق القانون على الجميع حتى يتم استرداد جميع أملاك الدولة، مؤكدا ضرورة تكثيف حملات إزالة كافة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين تأكيدًا لهيبة الدولة وإنفاذًا للقانون.