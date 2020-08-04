زيادة الحركة الجوية القادمة من أوروبا إلى مطار القاهرة

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي عن زيادة الرحلات الجوية القادمة من أوروبا مؤخرًا عقب فتح حركة الطيران بالمطارات المصرية أوائل الشهر الجاري، بعد تعليق استغرق أكثر من 3 شهور متتالية نتيجة تفشّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بمختلف أنحاء العالم.وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن ميناء القاهرة الجوي بدأ يشهد خلال الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة فى الحركة الجوية والركابية الوافدة إلى القاهرة والقادمة من مختلف الدول الأوروبية على متن شركات الطيران الأجنبية، وذلك في ظل حرص مسئولي المطار على تنفيذ وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها بمختلف دول العالم في ظل الظروف الصحية التى يشهدها العالم حاليًا.وأشار المصدر إلى أنه من المقرر خلال الشهر الجاري تسيير رحلات جوية قادمة من بعض الدول العربية والأوروبية، ومنها بريطانيا وفرنسا والسعودية، عقب فتح تلك الدول مطاراتها أمام الحركة الجوية والركابية على مستوى العالم، فضلًا عن تسيير الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" وإير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني رحلات جوية إلى تلك الدول عقب وضع جداول التشغيل، والتى سيتم الاتفاق عليها من جانب كافة الجهات والهيئات المختصة.