مهرجان القاهرة يمد موعد التقديم لملتقى «القاهرة السينمائي» حتى 11 أغسطس

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تمديد موعد تقديم مشروعات الأفلام، للمشاركة في النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، وذلك لمدة أسبوع، ليصبح الموعد النهائي 11 أغسطس الجاري.ويشترط ملتقى القاهرة السينمائي، الذي يقام ضمن فعاليات منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيًا أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم روائيًا أو وثائقيًا طويلًا في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل، سواء كان طويلًا أو قصيرًا، على أن يتم التقديم عبر الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي.وكان مهرجان القاهرة السينمائي قد أعلن في وقت سابق عن إقامة الدورة 42 في موعدها نوفمبر المقبل، مع الالتزام الكامل باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي تقرها الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة الجميع، سواء من فريق العمل أو المشاركين من صناع السينما، والجمهور أيضا.