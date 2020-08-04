سعد الحريري يصل إلى موقع انفجار بيروت

وصل رئيس الوزراء اللبناني السابق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، منذ قليل، إلى موقع انفجار بيروت لمعاينة الأضرار، وفق ما ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية.وأفادت مصادر لبنانية في وقت سابق بأن الحريري بخير ولم يصب بسوء نتيجة الانفجار الذي وقع بالقرب من مقر إقامته في العاصمة.وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في وقت سابق اليوم، إن حجم الأضرار الناجمة عن انفجار بيروت كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا.وقع انفجار ضخم، منذ قليل، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.