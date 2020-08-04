أول تعليق من «البنتاجون» بشأن انفجار بيروت

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، كوماندر جيسيكا ماك نولتي، اليوم الثلاثاء، إنهم يراقبون تطورات الانفجار في بيروت، ومن المبكر التعليق على الحادث.من ناحيتها، أعربت القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي، عن قلقها حيال وقوع خسائر بشرية كبيرة في انفجار بيروت، مشيرة إلى أنها تتابع التقارير الخاصة بالحادث، وفق ما ذكرت قناة "العربية".وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في وقت سابق اليوم، إن حجم الأضرار الناجمة عن انفجار بيروت كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا.وقع انفجار ضخم، منذ قليل، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.