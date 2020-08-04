موريتانيا يمدد إغلاق المطار لـ12 أغسطس

مددت هيئة الطيران المدني الموريتاني إغلاق مطاراتها إلى 12 أغسطس الجاري، في قرار هو التاسع من نوعه منذ إغلاق المطارات الموريتانية بسبب فيروس كورونا المستجد منتصف مارس الماضي.وقال مصدر في الهيئة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء: "السلطات المختصة ستجتمع الأسبوع المقبل لتقييم الوضع وما إذا كان سيتم افتتاح المطارات أم لا".وكانت موريتانيا قد سمحت الشهر الماضي بتنظيم رحلات للطيران الموريتاني لإعادة الرعايا العالقين في كل من باريس والقاهرة والدار البيضاء وتونس والجزائر والخرطوم ولاس بالماس ودكار والجابون والكونغو وساحل العاج ومالي، كما سمحت موريتانيا للخطوط الفرنسية والمغربية بنقل العالقين من البلدين.وسمحت الحكومة الموريتانية باستئناف حركة الطيران بين المحافظات الداخلية ضمن قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.