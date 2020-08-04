«أمهات مصر» لأوائل الثانوية العامة: «شرفتونا»

تقدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بالتهئنة القلبية لأوائل الثانوية العامة 2020، قائلة: "شرفتونا".كما تقدمت عبير بالتهئنة والشكر لأولياء أمور الطلاب المتفوقين، قائلة: "هذا بفضل ربنا وجهودكم وتعبكم ووقوفكم بجانبهم".وهنأت عبير، جميع الناجحين في الثانوية العامة، متمنية لهم حياة ومرحلة جامعية موفقة: "ادخلوا الكلية اللي حبينها وتناسب قدراتكم، وتقدروا تتفوقوا فيها".وقدمت عبير أيضا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها بالتؤمة مع الجامعات الدولية، بتمويل من صندوق تحيا مصر.واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.