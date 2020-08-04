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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأول بالثانوية ببنى سويف: «أهتم بقراءة المؤلفات الدينية والطبية»

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:12 م
الأول بالثانوية
الأول بالثانوية
حسام الضمراني
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حصل الطالب أحمد السيد برعى، الطالب بمدرسة الشهيد عبدالحميد عبدالحفيظ بنين بمحافظة بنى سويف، على المركز الأول شعبة علمى علوم بمجموع 410 درجات.

وبسؤال الطالب "أحمد" عن ميوله الأدبية، قال لـ"الدستور"، إنه ليس ميالًا لقراءة الأعمال الأدبية لكون تخصصه شعبة علمي علوم، ولكنه من بين أولوياته المستقبلية قراءة الأعمال الأدبية.

وأضاف "أحمد"، أنه ليست لديه ميول للكتابة الأدبية، وإن كان يهتم بقراءة الأعمال المتعلقة بالمجال الدينى والطبي.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير والكمامات، وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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