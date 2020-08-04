إدراج توصيل الغاز الطبيعي لمركز إطسا بالفيوم نهاية العام

أعلن خالد أحمد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، عن موافقة شركة الفيوم للغاز الطبيعي بإدراج مركز ومدينة إطسا ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بالنصف الأخير من العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ بدلًا من العام المالي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، وقد تم هذا التعديل والتحديث في الموعد الزمني تحقيقًا لأهداف القيادة السياسية والحكومة في الإسراع بالمشروعات القومية التي تحقق النفع العام للمواطنين.وأضاف "فراج"، أنه طبقًا لهذه المعدلات القياسية فإن ما يتم تحقيقه في تحويل الوحدات السكنية للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من أسطوانات البوتاجاز يوضح الجهود الدءوبة للدولة في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة.وأكد أن هذه الخطة تستهدف خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة، وخاصة المتعلقة بدعم أسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.وأوضح رئيس مجلس المدينة، أن الغاز الطبيعي هو أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط من المحروقات عالية الكفاءة قليلة الكلفة قليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة، كما أن الغاز الطبيعي مورد طاقة أوليّة مهمة للصناعة الكيماوية.