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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يحث الناخبين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:50 م
ندوة مستقبل وطن
ندوة مستقبل وطن
أشرف لاشين
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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، مؤتمرًا حاشدًا؛ لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ ودعم مرشحي الحزب في الانتخابات المزمع عقدها يومي 11 و12 من الشهر الجاري، إضافة إلى عقد اجتماع تنظيمي لمناقشة آخر الاستعدادات لانتخابات الشيوخ، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف, الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وحضر النواب (محمد محمد عبدالمقصود، حمادة غلاب، ممدوح عمارة، أحمد الضوي)، وعدد آخر من قيادات الحزب بالمحافظة، وذلك بمقر حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر.

ورحب عماد سيف، أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر بالحضور سالفي الذكر، وبكافة الحضور من أمناء الأقسام بالمدن وهيئة مكتب المحافظة، مؤكدًا أن الحزب شكّل غرفة عمليات لإدارة انتخابات الشيوخ التي تقرر لها ١١ و١٢ من الشهر الجاري.

فيما أكد عبدالرحيم كمال، مرشح الحزب بالقائمة الوطنية "من أجل مصر"، أن المشاركة فى الانتخابات بقوة تعكس اهتمامات وحرص المصريين على وجود غرفة تشريعية قادرة على سن حزمة من التشريعات لاستكمال بناء مصر الحديثة، واستكمال سلسلة الإنجازات التى بدأتها الدولة خلال السنوات الست السابقة، إضافة إلى تطبيق اللامركزية على أرض الواقع.

ودعا كمال إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم بكل حرية، في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 من الشهر الجاري.

فيما قال محمد سعيد الدابي، مرشح مجلس الشيوخ علي النظام الفردي، إن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل استكمالًا للمؤسسات الدستورية والنيابية واستكمالا للعملية الديمقراطية وأدوار الرقابة والتشريع التي بدأت بمجلس النواب وتعزز بوجود غرفة رقابية وتشريعية تحمل صلاحيات تعزز دولة سيادة القانون ورقابة الشعب على أداء الحكومة من خلال ممثليه المنتخبين.

وأضاف "الدابي"، أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية الانتصار في معركتي البناء والبقاء ومواجهة التحديات الصعبة السياسية والاقتصادية وعودة مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية وبناء المؤسسات الدستورية والتشريعية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية وإقامة المشروعات القومية المختلفة.

وأوضح أنه على الرغم من تزايد التحديات، إلا ان الشعب المصري بما يحمله من وعي وإيمان بالمشروع الوطني للقيادة والدولة المصرية قادر على تجاوزها وتحقيق الانتصار، داعيًا المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بكثافة مع ضرورة الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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