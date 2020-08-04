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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:50 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال
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هنأ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، وذلك عبر الاتصال الهاتفي بالطلاب وأولياء أمورهم.

وهنأ المحافظ، الطالبة ياسمين أسامة رجب، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمي علوم بمجموع 410 درجات من مدرسة طهطا الثانوية بنات، كما هنأ الطالب جوزيف إسحق عوض، الحاصل على المركز الأول علمي علوم بمجموع 410 درجات من مدرسة جرجا الثانوية بنين، وهنأ كذلك الطالبة الزهراء عبداللاه أحمد، الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية بنظام الدمج التعليمى بمجموع 407.5 درجة، من مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة سوهاج.

وأعرب محافظ سوهاج، خلال اتصاله، بالطلاب عن سعادته بتفوق أبناء المحافظة، متمنيا لهم مزيد من التقدم والازدهار والمستقبل الباهر المشرق، مؤكدا أنهم فخر لمحافظة سوهاج، ووجه الدعوة لهم لتكريمهم بديوان عام المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة.

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