ياسمين الخطيب تعلق على ألبوم إليسا الجديد

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على أغاني ألبوم "صاحبة رأي" للفنانة اللبنانية إليسا، والذي طرحته خلال الأيام الماضية، وحقق نسبة نجاح كبيرة.وقالت ياسمين الخطيب، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "إليسا عاملة أغنية اسمها (هعتبرك مُت)! الست دي من كام سنة كانت بتاخد بعضها وتروح له من سكات.. شوفتوا وصلتونا لإيه!".ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس، ولاقت ترحيبا من الجمهور، ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.