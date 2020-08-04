«جابت مجموع ضعيف».. انتحار طالبة ثانوية عامة فى الغربية

أقدمت قبل قليل طالبة بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الغربية، على الانتحار بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري سمنود بعد حصولها على مجموع سيئ في امتحانات الثانوية العامة وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري لمكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد العدروسي مأمور مركز سمنود، بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار فتاة من أعلى كوبري سمنود في نهر النيل.وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين قيام طالبة بالصف الثالث الثانوي بالقفز من أعلى الكوبري العلوي في نهر النيل لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سمنود العام.واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.