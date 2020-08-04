وزير التعليم عن أزمة نتيجة الثانوية العامة: خطأ تقنى بسيط وتم حله

تعديل نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد الخطا

وقال خلال تصريحات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن نتائج الثانوية العامة 2020 المعروضة حاليًا معتمدة ونهائية، مقدمًا التهنئة لكل الناجحين في الدور الأول هذا العام.واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.