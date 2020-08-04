ناجي: الأحزاب الإيجابية لها دور فعّال في عملية البناء والتنمية

قال محمد ناجي زاهي، أمين إعلام حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، إن الأحزاب القوية والإيجابية لها دور قوى وفعّال وملموس على أرض الواقع في عملية البناء والتنمية وذلك بالتكاتف مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ودعمها فى قراراتها الصائبة، إضافة إلى الوقوف جانبها لاستكمال ما بدأته الدولة من خلال خلق حالة من الوعي لدى المواطن البسيط فى الشارع.أضاف زاهي أن محافظة القليوبية ستشهد العديد من المبادرات التى تهم الشارع القليوبي سواء على المستوى الخدمى والمستوى السياسي من خلال أمانة القليوبية، وأهمها مبادرات الوعى بكيفية الانتخاب والاختيار دون توجيه في كل المراحل والاستحقاقات الانتخابية القادمة؛ بهدف خلق حالة من الوعى السياسى الذى يصب في مصلحة المواطن والدولة.وتابع أن ثقافة أي مثقف لا تكتمل إلا باكتمال وعيه السياسي، بل إن الوعي السياسي هو أول عناصر الوعي العام للشخص بصفة عامة، وقد لا نبالغ إذا قلنا بأن أي إنسان يسعى إلى تثقيف نفسه، ورفع مستواه الثقافي، سيحتاج الى وضعه على الطريق السليم المنظم المعتدل، كما يجب محاربة التطرف والأفكار الغير معقولة فى السياسة، وهذا ما نسعى إليه من خلال أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهورى.أشار ناجى إلى أن القيادة السياسية فى مصر تسير بمنهجية صائبة وإيجابية ومدروسة فى عملية التنمية والبناء لدرجة أن مصر خرجت من عنق الزجاجة الى بر الآمان بعد كثير من المشكلات والصراعات التى واجهتها منذ فترة، وتم تجاوزها وحلها بقيادة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي كـ مشكلة المرور والعشوائيات والبنية التحتية وغيرها من المشكلات التى تتلاشى بفضل القيادة السياسية، قائلًا: إننا فى هذه الفترة نشهد بناء مصر الجديدة العظيمة.