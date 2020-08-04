مها المصري تساند أمل عرفة بعد إصابتها بكورونا

حرصت الفنانة السورية مها المصري، على مساندة الفنانة أمل عرفة، وذلك بعد إعلان الأخيرة إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.وقالت مها المصري، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "سلامة قلبك يا أمولة وإن شاء الله ما بتشوفي شر.. غيمة سودا وبتزول من القلب الله يشفيكي".وكانت أمل عرفة قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".