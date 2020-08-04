أول فيديو لانفجار بيروت.. ومصادر: شحنة ألعاب نارية

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت انفجارا هائلا، تعرضت على إثره المباني في مختلف أرجاء العاصمة إلى هزة قوية وتحطمت الواجهات.وأفاد مصادر محلية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن الأجهزة الأمنية أعلنت أن مفرقعات ألعاب نارية في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت انفجرت.وأضافت المصادر أن مبني الحكومة اللبنانية تعرض لهزة قوية على إثر الانفجار.