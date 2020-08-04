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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأول مكرر بالثانوية: نصبنا صوانًا لاستقبال التهاني

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:25 م
الأول مكرر بالثانوية
الأول مكرر بالثانوية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قال الطالب رمضان نصحي فهمي، الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، إن أفراد الأسرة انتابتهم حالة بكاء هيسيترية لحظة نطق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اسمه ضمن أوائل الجمهورية، معتبرًا أنها لحظة لا توصف، قائلا: «قُمنا بنصب صوان أمام البيت لاستقبال التهاني من أهل العائلة والبلد في قرية الدرافيل بمركز بلقاس».

وأضاف أن أسرته قدموا الكثير من التضحيات له خلال الفترة الماضية، حيث يعيش بقرية الدرافيل التابعة لمركز بلقاس، ونتيجة بُعد المسافة والتعب والإرهاق من الدروس، قاموا نقلوا إلى مدينة بلقاس لتوفير الوقت والجهد، مضيفا أنه مدين لهم بكل لحظة تعب شعروا به من أجل أن يصل إلى تلك اللحظة.

وأضاف الأول على الثانوية العامة، أنه كان يذاكر ما بين من 6 و8 ساعات يوميا، وهي فترة كافية للحصول على المركز الأول من وجهة نظره، مستطردا: "الحمدلله ربنا مضيعش تعبي ولا مجهودي أبدا".

وأشار رمضان إلى أنه كان يقضي أوقات فراغه في التجول بمواقع السوشيال ميديا أو قراءة الروايات والقصص، مؤكدا أن حلمه دخول كلية الطب جامعة المنصورة، ليصبح من أشهر جراحي المخ والأعصاب.

ومن جهته، قال نصحي فهمي، والد الطالب ومدير مدرسة "37 الإعدادية"، إن لديه 3 أبناء أكبرهم طالب بكلية الزراعة، والثاني رمضان الأول على الثانوية العامة، والأخيرة طالبة بالصف الثاني الثانوية.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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