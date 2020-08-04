لطلاب الشهادة الإعدادية 2020.. فتح باب القبول بالفصول المشتركة بـ«القابضة للكهرباء»

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية لعام 2020 للاشتراك بالفصول المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لوزارة التربية التعليم والتعليم الفني بكل من:مركز تدريب محطات كهرباء شمال القاهرة، ومركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة، ومركز تدريب شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومعهد تدريب المقطم.وأوضحت الشركة أنه يشترط في قبول طلاب الشهادة الإعدادية أن يكونوا من سكان محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية، وسوف يتم تقديم أوراق القبول علي الرابط ttps eservices.eehc.gov.eg، في الفترة من 16 أغسطس حتي 20 من الشهر نفسه.وأشارت إلى أنه لا يعد اجتياز خبرات اللياقة والقبول موافقة علي قبول الطالب بالالتحاق بالمعاهد التدريبية.