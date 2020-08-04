السيسى يوجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة



وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي كلف باعتماد عدد من المشروعات الخاصة بمنظومة التعليم الجامعي والتي ستتكلف نحو 30 مليار جنيه، بما فيها إنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات، وصياغة المنظومة الجامعية على نحو يعظم الاستفادة العلمية والأكاديمية بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المتميزة الحديثة.





وشدد الرئيس على سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح.