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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أعرف نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد تعديل تقني في مادة اللغة العربية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:11 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع انباء عن خطأ في نتيجة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2020 ، وبحثت "الدستور" وراء هذة الانباء لمعرفة حقيقة وجود خطأ في نتيجة الصف الثالث الثانوي.

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أزمة وجود خطأ في درجات مادة العربي بنتيجة الشهادة الثانوية لعام 2020 ، وأشار الوزير في تصريح خاص أنه سوف يبحث هذا الأمر ويتم التحقيق فيه.

أول رد من وزير التعليم على وجود خطأ في رصد نتائج الثانوية العامة

وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ "الدستور": سوف نبحث الامر ان كان فعلا حقيقة ونحافظ على حقوق الطلاب.


رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من هـــنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

وعقب ظهور نتيجة ثانوية عامة يبحث طلاب 3 ثانوي عن خطوات تظلمات الثانوية العامة

خطوات تظلمات الثانوية العامة  2020


يدفع الطالب علي كل مادة يرغب في التظلم من نتائجها مبلغ وقدره مائة جنيه عن طريق البنك الأهلي لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أوعن طريق البريد.

لابد من توافر إيصال سداد المبلغ التظلم وشهادة الدرجات وصورة البطاقة الشخصية، وذلك للتقدم بطلب للاطلاع علي كراسة الإجابة الخاصة بالطالب المقدم التظلم.

يتم تحديد موعد للطالب المتظلم للاطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة من الساعة التاسعة صباحًا.

تتم عملية الاطلاع على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية حيث يشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان.

في حالة وجود أجزاء من الاجابة غير مقدرة يتم يمنح الطالب درجاته، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل .

يحصل الطالب على نتيجة التظلم خلال ثلاثة أيام من تقدمه بالطلب.

يحق للطالب التقدم بطلب تظلم مرة واحدة فقط في كل مادة.


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رابط نتيجة الثانوية العامة Dostor.org للاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة 2020


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