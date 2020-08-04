نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر رابط بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية





ظهرت نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية المخصص للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2019\2020، بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة نجاح 81.5% وهى نتيجة أكبر من نسبة نجاح العام الماضي.





كما أعلن وزير التعليم أسماء أوائل الشهادة الثانوية فى شعبة علمى رياضة وعلمى علوم والآدب.





رابط بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020

توفر جريدة الدستور رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على الرابط التالي اضغط هنا.





وأعلنت الوزارة عن ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي على الموقع المخصص لها عصر اليوم فى تمام الساعة الثانية والنصف على الرابط التالي " من هنا ".





حيث حصل أكثر من ٥٠٠ طالب ثانوية عامة على الدرجات النهائية في اللغة العربية.

وأكثر من ٤٠٠ طالب حصل علي الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية، أما في مادة الفيزياء فأكثر من ٦٠٠ طالب حصل علي الدرجة النهائية وفِي الفلسفة أكثر من ٢٠٠٠ طالب حصل علي الدرجة النهائية وكذلك في علم النفس أما في الأحياء فيوجد أكثر من ١٠٠٠ طالب حصل علي الدرجة النهائية وفِي الجيولوجيا أكثر من ١٥٠٠ طالب.



يذكر ان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بدأت ٢١ يونيو وانتهت ٢١ يوليو الجاري. ووصل عدد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة: 667 ألفا و315 طالبا/طالبة. وعدد لجان السير: 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية. وعدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.



حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية يوم 21 يونيو ثم يوم 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.







