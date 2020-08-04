الأولى في الثانوية ببنها: موهبتى الرسم وأتمنى الالتحاق بالألسن

حصلت الطالبة علا أحمد سعد إبراهيم عبده، بمدرسة بنها الثانوية بنات، على المركز الأول بمجموع 409 درجات.وقالت الطالبة عن ميولها الأدبية، لـ"الدستور"، قالت أنها لا تفضل قراءة الأعمال الأدبية، بل تفضل ممارسة رسم لوحات والأعمال الزخرفية.وبسؤالها عنما إذا كان لديها موهبة أدبية فى كتابة الشعر او القصة القصيرة أو الرواية، قالت"علا" أنها ليست لديها مواهب أدبية، وأنها تتمنى الدراسة فى كلية الألسن.واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.