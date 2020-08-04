رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أبرزها عملية «نتساريم».. كواليس قرار شارون بالانسحاب من غزة في 2015

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:45 م
غزة
غزة
سارة الشلقاني
طباعة
كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن الأسباب التي أجبرت أريئيل شارون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، للانسحاب من قطاع غزة المحاصر، عام 2005.

وجاءت عملية "نتساريم" التي نفذتها عناصر من الأذرع العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيين، أواخر عام 2003، وأسفرت عن مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال، كأحد الأسباب الرئيسية التي أدت للانسحاب الإسرائيلي من غزة، إذ وصفتها الهيئة الإسرائيلية بـ"القشة التي قصمت ظهر البعير".

ونفذت حركات المقاومة الفلسطينية عدة عمليات مؤلمة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت موجودة آنذاك داخل غزة، ورغم أنها كانت عمليات متباعدة لكنها كانت مستمرة، وهو ما مثل تراكم للنضال الفلسطيني ضد الجيش الإسرائيلي.

في السياق ذاته، قال موشيه يعالون الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، إنه عارض خطوة الانسحاب من غزة، موضحًا: "في عام 2003 قرأت مقال لأحد الكتاب الإسرائيليين – يوآل ماركوس – يقول فيه إن شارون يعتزم الانسحاب من القطاع، يبدو أن الكاتب علم بالقرار النهائي قبل إبلاغي به".

من جانبه، أكد جيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أن شارون لم يكن لجيه خطة واضح للإنسحاب، فهو لم يكن يعرف إلى أين يسير بالأوضاع لاتخاذ قرار الانسحاب وما يتبعه.

ومثل قرار شارون بالانسحاب من غزة حينها صدمة كبيرة لدى المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي، خاصةً أن أريئيل كان متطرفا ضد الفلسطينيين، وكان يؤكد دائما أن مستوطنة نتساريم داخل غزة أهميتها تتساوى مع العاصمة "تل أبيب".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جاهز للتنسيق.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي كاملة

متاحة كاملة| نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من موقعنا

نتيجة 3 ثانوي 2020 بالاسم.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادي الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

متاحة كاملة| نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من موقعنا

جاهز للتنسيق.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي كاملة

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 في الكشوفات | نتيجة الصف الثالث الثانوي

(نتيجتك) نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 | التقديم في تنسيق الكليات الصف الثالث

كشوفات نتيجة الثانوية العامة 2020 كاملة.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي بالجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر رابط بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية

جاهز للتنسيق.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي كاملة

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمد جبريل
القس. رفعت فكرى
كن قنوعًا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الإخوان... وأوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

الأولى في الثانوية ببنها: موهبتى الرسم وأتمنى الالتحاق بالألسن

نسمة محجوب تحيى حفلًا غنائيا بدار الأوبرا.. 28 أغسطس

الأولى في الثانوية العامة مكفوفين: اقرأ لطه حسين.. وأكتب الشعر

تكريم دار أحمد اليازوري لدعم مبادرة «كتابك صديقك» بالأردن