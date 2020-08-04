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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كشوفات نتيجة الثانوية العامة 2020 كاملة.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي بالجلوس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:45 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
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يسطيع جميع الطلاب في الشعبة الأدبية وكذلك الشعبة العلمية والرياضية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 بشكل مفصل والوصول إلى كشوفات نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الرابط الذي توفره الدستور.

رابط.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم من هنا.. نتيجة الصف الثالث الثانوي من الدستور

و أكد الوزير في تصريحاته أن عمليات تصحيح الامتحانات تمت في جميع محافظات جمهورية مصر العربية  حتي يوم الخميس 30 يوليو علي أن يتم الاعلان  خلال شهر أغسطس المقبل  .

و يقدم لكم موقع " الدستور النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال اتباع بعض الخطوات المتواجدة في السطور التالية : 
- للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس ،لابد من تسجيل الدخول عبر الرابط الخاص للاستعلام عن النتيجة natiga.dostor.org
- بعد تسجل الدخول يجب كتابة اسم الطالب  الذي يتم الاستعلام عن نتيجته  رباعيا.
- يقوم الطالب  بكتابة رقم الجلوس الخاص به في الخانة المحددة.
- يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب من أجل إرسال بيانات النتيجة عليه
- يجب كتابة رقم التليفون بشكل صحيح في الخانة المحددة له عبر الرابط .
- يضغط الطالب أو الطالبة على "سجل الآن" من أجل الحصول علي النتيجة .

و أدي ما  يقرب من مليون و200 ألف طالب امتحانات المرحلة الثانوية وذلك  بالتزامن مع  تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" عالميًا  ، حيث تمت تلك الاختبارات بين الفترة من 29 إبريل الماضي حتي 20 مايو الجارى.

الجدير بالذكر أنه ظهر العديد من الشائعات قبل ظهور النتيجة الأمر الذي دفع وزير التعليم الدكتور طارق شوقي نفي  الشائعات الذي انتشرت حول  ظهور  النتيجة في هذا التوقيت بالاسم و رقم الجلوس الدور الأول قبل عيد الأضحى  المبارك.

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