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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نسمة محجوب تحيى حفلًا غنائيا بدار الأوبرا.. 28 أغسطس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:41 م
نسمة محجوب
نسمة محجوب
نعمات مدحت
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تحيى المطربة الشابة نسمة محجوب، حفلًا غنائيًا، بدار الأوبرا المصرية، مع فرقتها الموسيقية، الجمعة الموافق 28 أغسطس، في تمام الثامنة مساء ويستمر حتي الحادية عشر، وسط محبيها وجمهورها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها منها "حب أخوات" و"قلبى" و"هتقولى إيه"، إلى جانب باقة مختارة من مؤلفات الموسيقى العربية وعدد من الأعمال الغربية الشهيرة

ويشار إلي أن نسمة محجوب، من مواليد 26 سبتمبر 1989، وهي الفائزة في ستار أكاديمي بنسخته الثامنة، وابنة المخرج علاء محجوب، وخريجة المدرسة الألمانية.

شاركت عام 2013 في النسخة العربية لفيلم ديزني ملكة الثلج، في دور إلسا حوارًا وغناءً، وتعتبر أول تجربة لها في الدبلجة.

في عام 2013 قدمت مشروع تخرج لمسرحية البؤساء ونجحت نحاجًا عظيمًا وتم تقديم المسرحية في برنامج باسم يوسف ولاقت صدى عظيمًا.

وقدمت مسرحية جديدة على مسرح الفن "دنيا حبيبتى" مع الفنان القدير كمال أبورية، الفنان رضا ‘دريس، الفنان سيد جبر، وكوكبة من نجوم المعهد عام 2104.

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