البابا تواضروس يختتم اللقاء الأول لوسائل الإعلام القبطية

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، "لقاء الميديا الأول" بمشاركة ممثلي القنوات الأربعة ( اغابي - سي تي في - مي سات - كوجي) ؛ والمركز الاعلامي للكنيسة القبطية ومجلة الكرازة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية، والذي استمر خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وهو اللقاء الأول من نوعه لممثلي القنوات الفضائية القبطية في مصر.وأجرت القنوات الأربعة والمركز الاعلامي ومجلة الكرازة حوارًا مفتوحًا مع قداسة البابا، وجاء اللقاء الذي عقد في قاعة اجتماعات المكتبة البابوية في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعنوان "الكنيسة بين الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، وتحدث فيه عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة، بالإضافة إلى ممثلي القنوات.