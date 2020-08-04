أول رد من التعليم على وجود خطأ في نتيجة الثانوية العامة 2020
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:50 م
ريم محمودطباعة
رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أزمة وجود خطأ في درجات مادة اللغة العربية بنتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠، وأشار الوزير في تصريح خاص أنه سوف يبحث هذا الأمر ويتم التحقيق فيه.
وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ "الدستور": سوف نبحث الامر ان كان فعلا حقيقة ونحافظ على حقوق الطلاب.
وكانت قد تعددت الشكاوى بين طلاب الثانوية العامة حول وجود أخطاء في رصد درجات الثانوية العامة خاصة في مادة اللغة العربية.
التحقيق في خطأ نتيجة الثانوية العامة 2020
وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ "الدستور": سوف نبحث الامر ان كان فعلا حقيقة ونحافظ على حقوق الطلاب.
وكانت قد تعددت الشكاوى بين طلاب الثانوية العامة حول وجود أخطاء في رصد درجات الثانوية العامة خاصة في مادة اللغة العربية.
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وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة صباح اليوم بنسبة ٨١٪ واعلنت النتائج على مواقع الانترنت خلال الساعات الماضية.