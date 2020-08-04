أول رد من التعليم على وجود خطأ في نتيجة الثانوية العامة 2020





التحقيق في خطأ نتيجة الثانوية العامة 2020

وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ "الدستور": سوف نبحث الامر ان كان فعلا حقيقة ونحافظ على حقوق الطلاب.



وكانت قد تعددت الشكاوى بين طلاب الثانوية العامة حول وجود أخطاء في رصد درجات الثانوية العامة خاصة في مادة اللغة العربية.

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رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 | التقديم في تنسيق الكليات الصف الثالث

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة صباح اليوم بنسبة ٨١٪؜ واعلنت النتائج على مواقع الانترنت خلال الساعات الماضية. وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة صباح اليوم بنسبة ٨١٪؜ واعلنت النتائج على مواقع الانترنت خلال الساعات الماضية.

وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ "الدستور": سوف نبحث الامر ان كان فعلا حقيقة ونحافظ على حقوق الطلاب.وكانت قد تعددت الشكاوى بين طلاب الثانوية العامة حول وجود أخطاء في رصد درجات الثانوية العامة خاصة في مادة اللغة العربية.

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أزمة وجود خطأ في درجات مادة اللغة العربية بنتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠، وأشار الوزير في تصريح خاص أنه سوف يبحث هذا الأمر ويتم التحقيق فيه.