هولندا: تضاعف إصابات كورونا خلال أسبوع

ذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) داخل هولندا تضاعف خلال الأسبوع الماضي.وأوضح المعهد، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أنه تم تسجيل 2588 إصابة جديدة بكورونا داخل هولندا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعني زيادة قدرُها 1259 إصابة جديدة عن الأسبوع السابق له، حيث سُجّلت 1329 إصابة فقط.وأضاف المعهد الهولندي، أن النسبة الأكبر من الحالات الإيجابية سُجلت داخل مناطق روتردام- رينموند، أمستردام، غربي برابانت، وهاجلاندين.وكان العدد الإجمالي للمصابين بكورونا داخل الأراضي الهولندية يتخطى 55 ألف شخص.