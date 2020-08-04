رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الصينية: العلاقات مع الهند لها أهمية كبيرة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:30 م
وانغ ون بين
وانغ ون بين
أ ش أ
طباعة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "وانج ون بين"، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الصين والهند أن تضعا دائما قضية الحدود في المكان المناسب في علاقاتهما الثنائية؛ لمنع الخلافات من أن تصبح نزاعات.

جاء هذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريحات وزير الشئون الخارجية الهندي، "سوبرامانيام جايشانكار": بأن العلاقات بين الهند والصين لها أهمية كبيرة للبلدين والعالم، وأنه يتعين على الجانبين استيعاب مخاوف ومصالح الطرف الآخر بدقة، وأن التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية والحفاظ على السلام والاستقرار في المناطق الحدودية كان دائما أساس سياسة الحكومة الهندية تجاه الصين.

وأضاف بين: أنه "باعتبار الصين والهند أكبر دولتين ناميتين واقتصادين صاعدين، فإن تعزيز الوحدة والتعاون بينهما لن يضخ زخما قويا في التنمية الخاصة بالبلدين فحسب، بل سيضيف أيضا الاستقرار والطاقة الإيجابية إلى السلام والازدهار العالميين".

وأعرب متحدث الخارجية الصينية، عن أمله أن يلتقي الجانبان في منتصف الطريق، ويتخذ الجانب الهندي إجراءات ملموسة لحماية الوضع العام للعلاقات الثنائية بشكل مشترك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 في الكشوفات | نتيجة الصف الثالث الثانوي

متاحة كاملة| نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من موقعنا

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادي الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

متاحة كاملة| نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من موقعنا

جاهز للتنسيق.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي كاملة

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 في الكشوفات | نتيجة الصف الثالث الثانوي

(نتيجتك) نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 | التقديم في تنسيق الكليات الصف الثالث

كشوفات نتيجة الثانوية العامة 2020 كاملة.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي بالجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر رابط بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية

جاهز للتنسيق.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي كاملة

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمد جبريل
القس. رفعت فكرى
كن قنوعًا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الإخوان... وأوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

الأولى في الثانوية ببنها: موهبتى الرسم وأتمنى الالتحاق بالألسن

نسمة محجوب تحيى حفلًا غنائيا بدار الأوبرا.. 28 أغسطس

الأولى في الثانوية العامة مكفوفين: اقرأ لطه حسين.. وأكتب الشعر

تكريم دار أحمد اليازوري لدعم مبادرة «كتابك صديقك» بالأردن