الخارجية الصينية: العلاقات مع الهند لها أهمية كبيرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "وانج ون بين"، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الصين والهند أن تضعا دائما قضية الحدود في المكان المناسب في علاقاتهما الثنائية؛ لمنع الخلافات من أن تصبح نزاعات.جاء هذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريحات وزير الشئون الخارجية الهندي، "سوبرامانيام جايشانكار": بأن العلاقات بين الهند والصين لها أهمية كبيرة للبلدين والعالم، وأنه يتعين على الجانبين استيعاب مخاوف ومصالح الطرف الآخر بدقة، وأن التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية والحفاظ على السلام والاستقرار في المناطق الحدودية كان دائما أساس سياسة الحكومة الهندية تجاه الصين.وأضاف بين: أنه "باعتبار الصين والهند أكبر دولتين ناميتين واقتصادين صاعدين، فإن تعزيز الوحدة والتعاون بينهما لن يضخ زخما قويا في التنمية الخاصة بالبلدين فحسب، بل سيضيف أيضا الاستقرار والطاقة الإيجابية إلى السلام والازدهار العالميين".وأعرب متحدث الخارجية الصينية، عن أمله أن يلتقي الجانبان في منتصف الطريق، ويتخذ الجانب الهندي إجراءات ملموسة لحماية الوضع العام للعلاقات الثنائية بشكل مشترك.