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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

قيادي بـ «المؤتمر»: الجيزة قاطرة التنمية لمصر 2030

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:28 م
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
إسلام نصير
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قال محمد عادل إمام عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن محافظة الجيزة تعد قاطرة التنمية لمصر 2030، ويجب على الجميع التكاتف خلف القيادة السياسية من أجل التخطيط والإدارة والعمل الجاد لتحقيق أعلى النتائج، لافتا إلى ضرورة دعم واستثمار الموارد البشرية.

تفقد "إمام"مركز وقرى العياط، وألتقى عدد من كبار العائلات، مؤكدا أن العياط مركز عريق ضارب في أعماق التاريخ المصري إذ كان عاصمة مصر قديما، مشيرا إلى أن "اللشت" هي إحدى عواصم مصر الفرعونية في الدولة الوسطى.

وأوضح أنه سيتواصل مع الاهالي لحل المشكلات التي تواجههم، لافتا إلى أن سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق أهداف ومطالب سكان الجيزة من خلال برنامج قطاعي من حيث النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وبرنامج جغرافي لكل منطقة يشمل رفع الكفاءة وتعزيز المشاركة المجتمعية، فضلا عن دعم دعم الخدمات الصحية وتعزيز برامج صحة الأسرة، إلى جانب تعزيز فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على صيانة الطرق واتاحة مسطحات خضراء وساحات مفتوحة للترفيه.

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