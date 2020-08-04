وسائل إعلام ليبية: وزير الدفاع الإيطالي يصل لطرابلس غدًا

أفادت موقع «218» الليبي، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، سيزور ليبيا غدا، ونقلا عن مصدر، أشار الموقع إلى أن "جويريني" يتوجه إلى ليبيا في زيارة غير معلنة.يأتي ذلك بالتزامن مع ما ذكرته مصادر مطلعة لقناة «218» الليبية، أن وفدًا أمنيًا من مالطا، على رأسه رئيس الأركان، يصل لطرابلس اليوم، في زيارة غير معلنة تستمر 4 أيام.وسبق أن شدد وزير الدفاع الإيطالي، على أن الدفاع الأوروبي المشترك هو هدف استراتيجى سعت إليه الحكومة الإيطالية دائما بقناعة والتزام.وأشار جويريني، فى إفادة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، إلى أن «مبادرات تعزيز الأمن المشترك وكذلك برامج الدعم ذات الصلة لتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية تمثل فرصة نود تشجيعها، ونحن ملتزمون بالاستفادة منها إلى أقصى درجة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «آكي» الإيطالية.