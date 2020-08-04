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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 | التقديم في تنسيق الكليات الصف الثالث

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:49 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
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يقدم لكم موقع " الدستور" نتيجة الثانوية العامة 2020  ، بعد الإعلان عنها بشكل رسمي واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم، حيث صرح الدكتور طارق شوقي، قبل الاعتماد أن عمليات التصحيح والمراجعة تمت في كنترولات جميع محافظات جمهورية مصر العربية مشيرًا الي أن نتائج الثانوية العامة نسب النجاح مرتفعة بعد الإعلان عنها بعد انتهاء موسم عيد الأضحي  المبارك . 

 الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020

 ولمعرفة النتيجة لابد من أتباع الخطوات الآتية :
اولاً: تسجيل الدخول عبر الرابط الخاص للاستعلام عن النتيجة natiga.dostor.org
ثانيًا: يكتب الطالب اسمه رباعيا.
 ثالثًا: يقوم الطالب  بكتابة رقم الجلوس الخاص به في الخانة المحددة.
رابعًا: كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب من أجل إرسال بيانات النتيجة عليه.
خامسًا:  كتابة رقم التليفون بشكل صحيح.
سادسًا: يضغط الطالب أو الطالبة على "سجل الآن".

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. طالع نتيجة الصف الثالث الثانوي من الدستور


 يشار إلي أن  ما يقرب من مليون و200 ألف طالب أنهوا  امتحانات الصفين الأولى والثاني الثانوي إليكترونيًا من داخل منازلهم بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة التربية و التعليم وأيضًا التعليم الفني بالتزامن مع  تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" عالميًا  ، حيث تمت تلك الاختبارات بين الفترة من 29 إبريل الماضي حتي 20 مايو الجارى.

ونفي  الدكتور طارق شوقي وزير التربية الأنباء المتداولة عن ظهور  نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام  2020 برقم الجلوس الدور الأول قبل عيد الأضحى  مشيرًا الي أن عمليات تصحيح نمازج الاختبارات  في كنترولات جميع المحافظات مازالت مستمرة حتي يوم الخميس 30 يوليو .

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 وفي نفس السياق أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة،  ان تصحيح  كراسات الامتحانات يتم بطريقة عادلة  وبمنتهي الشفافية مشيرًا الي أى مشكلة تظهر فى الكنترول و تتعلق بكراسة إجابة طالب يتم التحقيق فيها لمعرفة الحقيقة حتى لا يضار أى طالب . 


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