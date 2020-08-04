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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط نتيجة الثانوية العامة Dostor.org للاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:11 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
الدستور
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يبحث الطلاب وأولياء امور الثانوية العامة 2020 عن رابط نتيجة الثانوية العامة التي تم الاعلان عنها رسميا منذ ساعات قليلة ويجد الطلبة والطالبات صعوبة في الوصول إلى الرابط المتاح الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي.

ويعم كافة البيوت المصرية حالة من التوتر والقلق للحصول على الدرجات و نتيجة ثانوية عامة 2020 للأطمئنان على مستقبل اولادهم وبناتهم في كافة الشعب الثلاث علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي،  في ظل ارتفاع درجات تنسيق الجامعات 2020.

ويقدم موقع الدستور Dostor.org الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من هنـــــــــــا ، ونرشح لأبناءنا الطلاب الدخول على هذا الرابط نظرا للضغط الهائل على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

ونقدم ايضا الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 Thanawya .. أضغط هنـــــا

                       

و كشفت العينات العشوائية الأولية عن بلوغ نسبة النجاح بين طلاب الثانوية العامة للعام الحالي 78% مع تفوق طلاب الشعبة الأدبي عن طلاب الشعبة العلمية،  خلال كنترولات التصحيح بقطاعات الثانوية العامة في المنصورة  و أسيوط والقاهرة والاسكندرية.


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