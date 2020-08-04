«أوس أوس» 66% و«ويزو» 70%.. مجاميع نجوم «مسرح مصر» فى الثانوية

تعد الثانوية العامة من أهم المراحل في مستقبل الشباب في مصر، رغم أنها ليس مقياس لنجاح أو فشل أي شخص، ولكنها تحدث نقلة كبيرة في حياتنا، حيث يبدأ بعدها أي شخص في تحديد مستقبله والسعي وراء حلمه وهدفه.ولأن مجموع الثانوية العامة ليس مقايس لنجاح أو فشل؛ تستعرض "الدستور" مجاميع أبرز نجوم "مسرح مصر" الذي يتصدرون الساحة الكوميدية حاليًا بالأعمال السينمائية والدرامية.حيث حصل الفنان علي ربيع على مجموع 72%، وحمدي الميرغني 82%، ومصطفى خاطر 79%، ومحمد أنور 65%، أما ويزو فحصلت على 70%، فيما حصلت إسراء عبدالفتاح على 84%، وأوس أوس 66%، ويعد إبرام سمير أعلى مجموع بينهم حيث حصل على 98%، ويدرس كلية الطب بجانب ممارسة هوايته في التمثيل.