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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدفاع التركية» تجري تدريبات عسكرية لميليشيات «الوفاق»

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:17 م
ميليشيات الوفاق
ميليشيات الوفاق
آية حسني
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أقامت وزارة الدفاع التركية معسكرا لتدريب عناصر تابعة لحكومة وميليشيات "الوفاق" الليبية المنتهية ولايتها في مدينة إسبرطة، ووصفتهم بأنهم طلاب الفرقة الثانية بكلية الحربية الليبية.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، خلال تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن عناصر ميليشيات "الوفاق" تلقوا التدريبات العسكرية التركية في مدينة إسبرطة التركية بدءًا من 20 يوليو الماضي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن، أمس،  عن وصول 10 آلاف متطرف إلى ليبيا، من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

ولفت تقرير سابق صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية، الانتباه إلى إرسال أنقرة عددا من المتطرفين إلى البلاد التي تمزقها الحرب منذ سنوات.

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